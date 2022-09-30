Докатились…

Так все-таки электросамокаты — это экологичное будущее или опасный транспорт? Это современное, новое средство перемещения принимает все более грозные очертания самого опасного транспорта, и, кажется, лишь заявленная экологичность электросамокатов способна оправдать их в наших глазах.
«Объезжайте пробки и сокращайте выбросы СО2» — девиз пользователей электросамокатов. Благодаря использованию электросамокатов решаются две главные проблемы городского транспорта: мобильность и экологичность. Однако новое средство передвижения уже доказало свою недружелюбность по отношению к пешеходам. Электросамокаты стали причиной множества травм, а брошенные после катания гаджеты образуют завалы на пешеходных путях, попадают в реки и зачастую оказываются на свалках, не отработав и половины своего гарантийного срока. Под давлением общественности страны вводят ограничения для владельцев электросамокатов.
Статистические данные страховых компаний показывают, что за последние пять лет количество болезненных происшествий с самокатами увеличилось, а средний размер нанесенного ущерба увеличился. Так, в 2018 году литовская страховая компания БТА зафиксировала всего около 30 таких случаев. Средний ущерб в том году составил 261 евро. Для сравнения, за первые восемь месяцев этого года уже зарегистрировано почти 60 инцидентов, а средний ущерб составляет более 500 евро.
Исследование, проведенное страховой компанией BTA, показало, что пользователи самокатов крайне небрежно относятся к своей безопасности. Во время мониторинга, проведенного в Вильнюсе, только 5 из 82 (6%) пользователей этих транспортных средств были в шлемах. Велосипедисты чаще пользуются шлемами — 32 из 81 (39,5%).
Правовое регулирование вскоре поможет изменить отношение водителей самокатов к безопасности. Планируется ввести правила использования электросамокатов.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ