Докатились…

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Так все-таки электросамокаты — это экологичное будущее или опасный транспорт? Это современное, новое средство перемещения принимает все более грозные очертания самого опасного транспорта, и, кажется, лишь заявленная экологичность электросамокатов способна оправдать их в наших глазах.

«Объезжайте пробки и сокращайте выбросы СО2» — девиз пользователей электросамокатов. Благодаря использованию электросамокатов решаются две главные проблемы городского транспорта: мобильность и экологичность. Однако новое средство передвижения уже доказало свою недружелюбность по отношению к пешеходам. Электросамокаты стали причиной множества травм, а брошенные после катания гаджеты образуют завалы на пешеходных путях, попадают в реки и зачастую оказываются на свалках, не отработав и половины своего гарантийного срока. Под давлением общественности страны вводят ограничения для владельцев электросамокатов.