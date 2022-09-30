В Вильнюсе — еще один памятник А.Мицкевичу

Однако Военному комитету памятник пришелся по душе, в 1924 году временный макет памятника открыли на правом берегу Нерис (около нынешнего Дворца спорта), он был выполнен из досок. «Некоторым горожанам памятник Пронашко казался ужасным, другие считали, что он отражает значимость поэта для своего времени. Макет стоял на набережной не один год – его демонтировали в 1939 году из-за плохого состояния», – сказано в сообщении.

«Эта скульптура не создавалась специально для конкретного места. Вильнюсский музей в прошлом году организовал выставку «Неосуществленные проекты XX века». Это был один из ее экспонатов. Скульптура была создана для этой выставки. Когда выставка закончилась, скульптуру увезли на какой-то склад около вокзала, там она и стояла. Мы подумали, жаль, что ее никто не видит, можно же поставить ее в городе – люди смогут вспомнить, больше узнать о ней, о Мицкевиче. Такая история, скульптура не будет стоять здесь вечно, только до Нового года. Потом ее увезут на другую выставку в Краков», – пояснила представитель Польского института в Вильнюсе Барбара Оршевская. В 1984 году памятник Адаму Мицкевичу в Вильнюсе установили у костела Св. Анны. Автор памятника — скульптор Гядиминас Якубонис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ