Москва закрыла въезд в Россию для 963 граждан США

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«Москва в качестве ответной меры закрывает въезд в Россию для 963 граждан США, включая вице-президента Камалу Харрис», сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа» МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении на сайте министерства.