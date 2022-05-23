Москва закрыла въезд в Россию для 963 граждан США

«Москва в качестве ответной меры закрывает въезд в Россию для 963 граждан США, включая вице-президента Камалу Харрис», сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального «стоп-листа» МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении на сайте министерства.
На сайте приводится список из 963 имен, среди которых имена высших должностных лиц США (они находятся в российском «стоп-листе» еще с 15 марта). Это президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.NEWSru.co.il