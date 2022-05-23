Польша досрочно разрывает газовое соглашение с РФ

«В нашей стране мы наилучшим образом подготовлены к этому газовому кризису в Европе», — отметил в эфире местного телевидения вице-премьер Польши Яцек Сасин.

По словам Сасина, польские газовые хранилища заполнены на 84%, в то время как средний европейский показатель в настоящий момент находится на уровне примерно 30%.

Вице-премьер Польши добавил, что «нехватку российского газа удалось покрыть импортом с других направлений». Так, 1 мая была открыта газотранспортная связка с Литвой, с портом Клайпеды, где в распоряжении Польши 2 млрд кубометров газа в год.

Напомним, власти Польши приняли решение больше не покупать природный газ у России.