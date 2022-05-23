МИД Франции: вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

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Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.

«Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский союз через шесть месяцев, один год, два года, мы лжем, — сказал Бон в интервью радиостанции Radio J. «Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии», — добавил французский дипломат. По его мнению, подобная ложь создаст почву для разочарования целого поколения украинцев.