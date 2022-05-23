Возможное нападение Китая на Тайвань: Байден готов применить военную силу

Байден отметил, что «это бремя, которое становится еще сильнее» после вторжения России в Украину.

Президент США также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.

В Китае уже отреагировали на заявление Байдена о готовности защищать Тайвань военной силой.

МИД КНР выразил протест в связи с этим заявлением.

«США должны перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите суверенитета и территориальной целостности. Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня», — заявили в МИД Китая.

Напомним, на Тайване прошли командно-штабные учения с имитацией атаки со стороны Китая.