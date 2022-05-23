Возможное нападение Китая на Тайвань: Байден готов применить военную силу

США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. Об этом заявил президент Джо Байден на пресс-конференции в Токио 23 мая, сообщает Европейская правда.
По его словам, «это обязательство, которое мы дали».
Байден отметил, что «это бремя, которое становится еще сильнее» после вторжения России в Украину.
Президент США также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.
В Китае уже отреагировали на заявление Байдена о готовности защищать Тайвань военной силой.
МИД КНР выразил протест в связи с этим заявлением.
«США должны перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите суверенитета и территориальной целостности. Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня», — заявили в МИД Китая.
Напомним, на Тайване прошли командно-штабные учения с имитацией атаки со стороны Китая.korrespondent.net