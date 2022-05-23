Лидеры Армении и Азербайджана провели мирные переговоры

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В Брюсселе прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В них принял участие и глава Европейского совета Шарль Мишель. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

«В результате обсуждений достигнута договоренность о дальнейшем процессе работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ», — сообщила пресс-служба правительства Армении.