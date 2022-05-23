Лидеры Армении и Азербайджана провели мирные переговоры

В Брюсселе прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В них принял участие и глава Европейского совета Шарль Мишель. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.
«В результате обсуждений достигнута договоренность о дальнейшем процессе работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ», — сообщила пресс-служба правительства Армении.
Канцелярия президента Азербайджана отметила, что азербайджанская сторона представила принципы возможного урегулирования на основе международного права. Это сделает возможным нормализацию отношений и подписание мирного договора между двумя странами.
Официальный Баку выразил надежду на ускорение мирного процесса, однако Пашиняну будет сложно признать азербайджанский суверенитет над Нагорным Карабахом. В последние недели в Армении проходят антиправительственные демонстрации, премьера обвиняют в капитуляции перед международным давлением.NEWSru.co.il