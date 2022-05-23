В письме Варфоломею I Шимоните поддержала идею отделения от Москвы Церкви Литвы

«Публичная поддержка Московским Патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, естественно и человечно, что православные Литвы имеют право исповедовать свою веру без конфликта совести», — ответила Якилайтене в ответ на запрос BNS в понедельник.

По ее словам, в письме Константинопольскому Патриарху Шимоните выразила поддержку обращения верующих и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в восстановлении деятельности Константинопольского Патриархата в Литве, «как, по возможности при встрече с Патриархом I, так и на рабочем уровне через вице-министра иностранных дел Мантаса Адоменаса».

Часть литовских православных священнослужителей просят Константинопольского Патриарха разрешить православным в Литве восстановить каноническое подчинение Константинопольскому Патриархату. Теперь они подчиняются Московскому Патриархату, а его Патриарх Кирилл открыто поддерживает войну России в Украине.

18 мая посол Литвы в Турции Ричардас Дегутис посетил Константинопольский Патриархат и вручил письмо премьер-министра патриарху Варфоломею I.

По словам Якилайтене, в письме премьер-министра подчеркивается, что православие является второй по величине традиционной религиозной общиной в Литве, кроме того, православная община в стране быстро растет, так как в стране поселились более 50 тыс. военных беженцев из Украины.

«Мы обращаем внимание на то, что решение о восстановлении прихода(ов) Константинопольского Патриархата в Литве может принять только Вселенский Константинопольский патриархат – это дело Церкви и верующих. Правительство Литвы будет участвовать в этом процессе в той мере, в какой это необходимо для обеспечения свободы религии, совести и вероисповедания, закрепленной в статье 26 Конституции, для всех жителей Литвы», — заявила BNS пресс-секретарь премьер-министра.

Узнав о письме премьер-министра, предстоятель Литовской православной церкви митрополит Виленский и Литовский Иннокентий обратился Шимоните с вопросом о том, почему судьба общины обсуждается без ее ведома.

«Речь идёт о том, что напрямую касается нашей Православной Церкви в Литве. Это фундаментальный вопрос. Но практика показывает, что он решается без нашего участия. Возникает закономерный вопрос: а что происходит за нашей спиной?! Согласитесь со мной, уважаемая г-жа премьер-министр, мы имеем право об этом знать, ибо за нами тысячи и тысячи людей, живущих в Литве и считающих себя православными», — пишет митрополит Иннокентий в публичном письме, распространенном в выходные.

По его словам, абсолютное большинство литовских православных даже не думает о смене юрисдикции.

«Нужен диалог, открытый, честный и доброжелательный разговор. Мы к этому всегда готовы», — подчеркнул митрополит.

По его словам, православное духовенство, озвучивающее желание перейти в Константинопольский патриархат, пошло по пути раскола и внесло «смуту в православную среду, создав угрозу стабильности в литовском обществе».

Лидер литовских православных вновь заявил о своем неприятии обвинений в поддержке войны на Украине.

Глава Литовской православной церкви Иннокентий ранее уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой войти в состав этой митрополии.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и Всея Руси.

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