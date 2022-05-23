МВФ: правительства должны компенсировать рост цен на продукты питания и энергию

По ее словам, субсидии должны предоставляться очень адресно. «Желательно субсидии предоставлять напрямую людям», — добавила она.

Многие правительства уже предлагают субсидии, но критики говорят, что этого недостаточно.

Георгиева отметила, что в преодолении нынешнего кризиса сейчас два приоритета.

«Одним из них являются очень бедные люди, часть общества, которая сейчас борется с высокими ценами на продукты питания и энергию», — сказала она.

Вторым приоритетом, по ее словам, является поддержка тех компаний, которые больше всего пострадали от войны в Украине.

На этой неделе МВФ и Всемирный банк запустили всеобъемлющий план работы по улучшению глобальной продовольственной безопасности.

Георгиева пояснила, что хотя еды в мире много, распределяется она неравномерно. По ее словам, решить эту проблему поможет выращивание большего количества сельскохозяйственных культур, где это возможно, и уделение большего внимания повышению производительности сельского хозяйства. «Не только из-за войны, но и из-за изменения климата», — сказала она.

«Торговля должна быть открытой. У нас не должно быть ситуации, когда страны хранят больше продовольствия, чем им нужно, и создают всевозможные барьеры для движения продовольствия из одного места в другое», — сказала Георгиева.

Например, Индия, второй в мире производитель пшеницы, запретила экспорт этого зерна, в то время как другие страны надеялись, что индийское зерно поможет частично компенсировать дефицит экспорта зерна из Украины.

Правительство Индии заявило, что в какой-то момент запрет на экспорт может быть пересмотрен. «Я действительно прошу их переосмыслить. Это трудное время для мира. Я понимаю, что они должны кормить свой народ. Там 1,4 миллиарда человек. Но мы все работаем вместе, потому что только так мы можем преодолеть кризис», — отметила Георгиева.

Роль МВФ заключается в сотрудничестве с правительствами для стабилизации мировой экономики и повышения благосостояния. Однако в настоящее время это затруднено, так как цены на продукты питания выросли в этом году до рекордно высокого уровня, а также резко выросли цены на нефть и газ. Во многом это связано как с короновирусной пандемией, так и с войной в Украине.