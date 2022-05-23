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За неделю прибыла почти тысяча военных беженцев из Украины

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

За неделю в Литву приехала почти тысяча  военных беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 53,7 тыс., свидетельствуют данные Департамента статистики, опубликованные в понедельник. 

Поток прибывающих продолжает сокращаться, неделю назад прибыли 1,3 тыс. человек. 

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По новейшим данным, среднесуточное число прибывающих составляет 142 человека и является самым низким с начала вторжения России в Украину — во время пика среднесуточный поток составлял почти 2 тысячи. 

Среди прибывших с минувшего понедельника 275 были несовершеннолетним, 84 из которых — младше шести лет. 

Более  трети, т.е. почти 19,9 тыс. прибывающих украинцев были зарегистрированы в Вильнюсе, в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.

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