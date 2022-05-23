За неделю прибыла почти тысяча военных беженцев из Украины

По новейшим данным, среднесуточное число прибывающих составляет 142 человека и является самым низким с начала вторжения России в Украину — во время пика среднесуточный поток составлял почти 2 тысячи.

Среди прибывших с минувшего понедельника 275 были несовершеннолетним, 84 из которых — младше шести лет.

Более трети, т.е. почти 19,9 тыс. прибывающих украинцев были зарегистрированы в Вильнюсе, в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено