За неделю прибыла почти тысяча военных беженцев из Украины

За неделю в Литву приехала почти тысяча военных беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 53,7 тыс., свидетельствуют данные Департамента статистики, опубликованные в понедельник.
Поток прибывающих продолжает сокращаться, неделю назад прибыли 1,3 тыс. человек.
По новейшим данным, среднесуточное число прибывающих составляет 142 человека и является самым низким с начала вторжения России в Украину — во время пика среднесуточный поток составлял почти 2 тысячи.
Среди прибывших с минувшего понедельника 275 были несовершеннолетним, 84 из которых — младше шести лет.
Более трети, т.е. почти 19,9 тыс. прибывающих украинцев были зарегистрированы в Вильнюсе, в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.
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