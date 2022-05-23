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Кабмин – за полномочия Матулёнису одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Правительство предложило уполномочить посла Литвы в НАТО Дейвидаса Матулёниса одобрить членство Швеции и Финляндии в Альянсе. 

Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на заседании правительства в понедельник, решение призвано предоставить полномочия по подписанию протоколов о вступлении этих скандинавских государств, «когда для этого придет время».

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Это еще должно быть одобрено президентом.

«Предлагаю одобрить и обратиться к президенту, чтобы полномочия были предоставлены», — сказала она.

На минувшей неделе эти страны подали заявку на вступление в НАТО. Это должны будут одобрить члены Альянса, а в этих процессах обычно участвуют послы стран.

И все же в последнее время процесс застопорился, поскольку его блокирует Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет обоих кандидатов, особенно Швецию, в том, что они снисходительно относятся к курдским боевикам, считающимся террористами в Анкаре и Евросоюзе.

Начатая в феврале война России в Украине изменила отношение политиков и общества к вступлению в Альянс в обеих странах, исторически проводивших политику неприсоединения.

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