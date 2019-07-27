Мохаммед Али стал символом аэропорта в родном городе

Фото facebook/Louisville Muhammad Ali International Airport

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В здании аэропорта Луисвилла, названного в честь легендарного боксера, представили логотип, вдохновленный его словами: «Порхай как бабочка, жаль как пчела».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, на логотипе изображен силуэт Мохаммеда Али, поднявшего руки вверх на фоне крыльев бабочки, словно празднуя победу в поединке. Авторы логотипа вдохновлялись победами легендарного боксера и его толерантностью. Цвет логотипа меняется от красного до оранжевого, чтобы подчеркнуть силу и мощь.

Новый логотип аэропорта был представлен в рамках отмечаемой каждый год в Луисвилле недели Мохаммеда Али. На церемонии присутствовали официальные лица, включая вдову Мохаммеда Али Лонни Али, представители Центра Мохаммеда Али и мэрии.

Вдова знаменитости Лонни Али в своей речи на презентации логотипа сказала, что куда бы Мохаммед Али не отправлялся, он всегда считал Луисвилл своим домом.

Представитель мэрии Грэг Фишер заявил, что переименование аэропорта очень символично, так как уроженец Луисвилла собирался объединить людей – а это то, что сейчас нам нужно больше, чем когда-либо. И аэропорт представляет собой такое место, которое объединяет людей.

Анвар Хан, президент и основатель общества «Исламская помощь США» (Islamic Relief USA) сказал: «Это очень важно, чтобы аэропорт в Америке был назван в честь американского мусульманина… Как мусульманин-американец я не всегда чувствую себя комфортно в аэропортах». По его словам, этот жест является первым шагом к реальной интеграции людей разных религий и рас.

Согласно принятому в январе решению, название аэропорта в родном городе боксера — Луисвилле — было изменено на «Международный аэропорт Мохаммеда Али».

Мохаммед Али, за которым в мире спорта закрепился титул «величайшего боксера всех времен», также прославился как мусульманский активист и борец с расизмом. В последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона. Скончался спортсмен в 2016 году в возрасте 74 лет в больнице города Финикс.