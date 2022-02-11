Наш новый обитатель приюта – котик, найденный в Шакяйском районе. Бедняга был найден на дороге, он замерз и почти превратился в сосульку. Люди, обнаружившие котика, не могли остаться равнодушными и, поняв, что животному угрожает опасность, обратились за помощью в приют. Так как у нас не было свободных мест в самом приюте, котика приютила наша ветеринарная клиника. Сейчас Мурзик отогрелся и пришел в себя, поэтому выглядит уже намного лучше! Если вы узнали беднягу или хотите стать его другом, наш тел. 8 605 33452 .

Команда «Лесе».