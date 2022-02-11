Бриллианты мутной воды

Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

Помимо контрабанды сигарет, алкогольной продукции в прошлом году таможня Литвы изъяла необычно большое количество поддельных украшений, сообщает пресс-служба ведомства.

Поток контрафактной продукции

По данным службы, таможенники обнаружили более 133 тысяч подделок различных торговых марок – это на 40 процентов больше, чем в 2020 году (когда их было 80 тысяч единиц).

«В прошлом году литовские таможенники изъяли необычно большое количество поддельных ювелирных изделий. Были предприняты попытки ввезти в Литву подделки известных брендов (таких, как Pandora, CHANEL, Oscar de la Renta, украшения Alexis Bittar). Ювелирные изделия в основном поставлялись из Китая», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили за год более тысячи штук алюминиевых дисков AMG, Porsche, Mercedes Benz, Lexus, изготовленных с нарушением прав интеллектуальной собственности. Диски поставлялись из Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Все товары, изъятые таможней, из-за нарушения прав интеллектуальной собственности подлежат уничтожению.

Самыми часто встречающимися контрафактными товарами были, как обычно, обувь, одежда, различные аксессуары и игрушки, незаконно маркированные популярными зарегистрированными товарными знаками, такими, как Adidas, Puma, Nike, Chanel, Prada, Louis Vuitton и другие.

Кроме того, в прошлом году литовская таможня конфисковала контрафактные товары, представляющие особую угрозу для здоровья и жизни человека, — алкогольные напитки и лекарства.

Совместный контроль ветеринарной службы и таможни

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) и таможня Литвы усилили контроль и принимают меры для предотвращения незаконных поставок, оценивая возможные нарушения при транзите через Литву. Так, в ходе сложной операции оперативники задержали незаконно ввезенную партию 6 тонн редких видов угрей.

Указанная партия должна была прибыть в Казахстан из Китая через Клайпедский порт, но была детально проверена должностными лицами. После отбора проб и тестирования в Национальном институте оценки пищевых и ветеринарных рисков подозрения подтвердились. Было обнаружено, что в партии содержится европейский угорь, охраняемый Конвенцией CITIES о международной торговле и занесенный в список исчезающих видов. Для перевозки этих угрей требуются специальные сертификаты и разрешения, выдаваемые компетентными органами.

Стоимость изъятой партии замороженных угрей составляет почти 70 тысяч евро. Ведется досудебное расследование по факту контрабанды.

В грузовых поездах – табачная контрабанда

В конце января литовские пограничники обнаружили в различных поездах, прибывающих из Беларуси, контрабандные сигареты на 2,5 миллиона евро.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), в ходе операций в Панявежисе, Кедайняй и Утяне в руки пограничников попало почти 750 тысяч пачек сигарет. Стоимость сигарет, ввезенных контрабандой из Беларуси на поезде, превышает два с половиной миллиона евро.

Так, 20 января сотрудники СОГГЛ вместе с представителями железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai обнаружили в вагонах стоявшего в Панявежисе товарного поезда 226,5 тыс. пачек белорусских сигарет NZ Gold, NZ 8 и NZ 10. Сигареты были спрятаны в жестяные листы и находились под каменной крошкой.

В результате задержаны трое граждан Беларуси и 41-летний гражданин Литвы, проживающий в Лаздийском районе.

21 января литовские пограничники вместе с работниками Lietuvos gelezinkeliai также осмотрели вагоны товарного поезда, стоявшего в Кедайняй, уже имея информацию о том, что в поезде может быть спрятан контрабандный груз. Здесь в пяти вагонах со щебнем были найдены пакеты, завернутые в листовой металл. В них пограничники обнаружили 175 тысяч пачек сигарет Fest и Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями.

Еще одна успешная операция была проведена криминалистами СОГГЛ 26 января. Тогда в Утяне осмотрели вагоны прибывшего из Беларуси поезда с грузом щебня. В них было обнаружено 643 заводских ящика с белорусскими сигаретами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ