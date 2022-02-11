Литовская почта предупреждает

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На фоне участившихся случаев заболевания Covid-19 Lietuvos paštas говорит о возможных задержках доставки прессы.

«В настоящее время мы сталкиваемся с вызовами пандемии. С увеличением общей статистики случаев Covid-19 в стране за последние недели число пациентов растет, как и количество изолированных работников. В целях обеспечения оказания услуг мы меняем графики работы, ищем новых сотрудников. Доставка подписки является нашим приоритетом, мы делаем все возможное, чтобы доставить прессу в день выпуска, но возможны случаи, когда газета дойдет до адресатов позже на несколько дней. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», – говорится в сообщении.

Кроме того, Lietuvos paštas обращает внимание, что с 10 февраля начнется период выплаты пособий Sodra, «поэтому в приоритете будет их доставка».