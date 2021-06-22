Мутацию Дельта выявили в 90 странах

Штамм коронавируса Дельта, который впервые выявили в Индии, обнаружили уже в более чем 90 стран мира. Он вызывает обеспокоенность у ВОЗ, сообщила в представитель организации Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.
«На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант Дельта. Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», — сказала Мария Ван Керкхове на брифинге.
По словам представителя ВОЗ, вариант Дельта вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.
Ранее в ВОЗ сообщали, что штамм коронавируса Дельта становится доминантным в связи с тем, что легче передается от человека к человеку.
Напомним, что штамм коронавируса Дельта изменил привычную картину заболевания и часто имеет симптомы, больше похожие на обычную простуду.korrespondent.net