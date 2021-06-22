Мутацию Дельта выявили в 90 странах

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Штамм коронавируса Дельта, который впервые выявили в Индии, обнаружили уже в более чем 90 стран мира. Он вызывает обеспокоенность у ВОЗ, сообщила в представитель организации Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

«На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант Дельта. Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», — сказала Мария Ван Керкхове на брифинге.