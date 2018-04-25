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TOP,Культура,Новости,Общество

Музеи Литвы можно посетить бесплатно в последнее воскресенье месяца

Фото из открытых источников

Впереди — последнее воскресенье месяца, а значит множество музеев страны (национальных и республиканских) пригласят посетителей познакомиться с экспозициями совершенно бесплатно.

Подчеркивается, что бесплатным будет вход в музеи и осмотр их экспозиций – желающие воспользоваться услугами музейного гида, а также участвовать в образовательных программах будут должны уплатить за них.

Среди 74 музеев, распахивающих двери бесплатно, – Башня замка Гедиминаса, Музей янтаря в Паланге, Галерея искусства Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Музей этнокосмологии Литвы, находящийся в Молетском районе, открытый в Клайпеде Морской музей Литвы, Музей народного быта, находящийся в городе Румшишкес в Кайшядорском районе, Тракайский исторический музей (Тракайский замок), находящийся в Тельшяй музей Alka.

Планируя мероприятия выходного дня, это изначально заглянуть на страничку выбранного музея в интернете и проверить, действительно ли музей предоставляет такую возможность.

Хороших вам выходных!

Информация ЛК

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