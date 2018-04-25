В рейтинге мировых талантов Литва поднялась на 28 позицию

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В мировом рейтинге талантов Литва в этом году поднялась на восемь позиций до 28 места среди 63 стран мира, сообщило литовское Министерство экономики и инноваций.

По словам вице-министра экономики Марюса Скуодиса, усилиями многих литовских государственных ведомств, учреждений образования и бизнеса страна все чаще отражается в международных рейтингах.

Лучшую оценку Литва получила в группе критериев инвестиций и развития – по этому показателю страна упала с 13 на 14 место. Между тем, по критерию привлекательности она поднялась с 46 на 35 место, а по критерию готовности – с 45 на 33 место.

«На прорыв в этой группе повлиял рост размера рабочей силы, лучшая оценка университетских услуг, меняющийся подход руководителей к образованию и высокие навыки в знаниях иностранных языков работников», – утверждает М. Скуодис.

Находящийся в Швейцарии Центр мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (англ. International Institute for Management Development, IMD) составляет рейтинг с учетом 32 критериев, объединенных в три группы – инвестиций и развития, привлекательности и готовности.

Эстония в этом рейтинге занимает 27 место, Латвия – 34, Польша – 37 место.

Шесть лет подряд первое место в рейтинге сохраняет Швейцария, на втором месте — Дания, в тройку лидеров также вошла Швеция.