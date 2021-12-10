МВД Франции сообщило о сохранении повышенного уровня террористической угрозы в стране

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил спецслужбы за задержание двух человек, готовивших нападения с использованием холодного оружия в рождественские праздники, и заявил о сохранении повышенного уровня террористической угрозы в стране, передает ТАСС.

«Террористическая угроза остается на повышенном уровне во Франции, мы не теряем бдительности», — написал Дарманен в среду в Twitter.

Он также поблагодарил спецслужбы страны, «которые смогли задержать двух человек».