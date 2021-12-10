МВД Франции сообщило о сохранении повышенного уровня террористической угрозы в стране

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил спецслужбы за задержание двух человек, готовивших нападения с использованием холодного оружия в рождественские праздники, и заявил о сохранении повышенного уровня террористической угрозы в стране, передает ТАСС.
«Террористическая угроза остается на повышенном уровне во Франции, мы не теряем бдительности», — написал Дарманен в среду в Twitter.
Он также поблагодарил спецслужбы страны, «которые смогли задержать двух человек».
Ранее сообщалось, что 29 ноября в столичном регионе были задержаны два человека, которые планировали совершать нападения в различных общественных местах, в частности «торговых центрах, университетах и на людных улицах», во время рождественских праздников.
3 декабря им были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным телеканала Бэ-эф-эм, один из задержанных был известен в связи с радикализацией. В его жилище были найдены материалы, пропагандирующие террористическую группировку «Исламское государство».