МВД Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью – A. Билотайте

Введенное 10 ноября 2021 года чрезвычайное положение действует до 14 января.

А. Билотайте отметила, что «есть очень много аргументов» в пользу продления: несколько тысяч нелегальных мигрантов всё еще на территории Беларуси, кроме того, организуются «определенные учения для нелегальных мигрантов белорусским режимом», чтобы они агрессивно прорывались в Польшу.

«Другой очень важный аргумент: мы видим новые направления — это, например, Сирия, когда есть попытки попасть в Беларусь через Москву», — добавила А. Билотайте.

Также министр отметила, что оценивалась общая ситуация в регионе и в Украине.

Статистика, когда бывали дни без попыток мигрантов попасть в Литву, по мнению министра «не отражает реальную ситуацию», так как мигранты направляются в соседнюю Латвию, такие попытки фиксируются и в Польше.

Президент Гитанас Науседа во вторник предложил отменить чрезвычайное положение, так как проблема мигрантов решена.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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