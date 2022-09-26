МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью в своей сфере

В понедельник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте вынесла на заседании Госсовета по обороне предложение о расторжении двусторонних международных договоров и межведомственных соглашений с Беларусью, заключенных в сферах управления МВД.
«Белорусский режим не перестает использовать мигрантов как инструмент политического давления, а белорусские чиновники своими активными действиями способствуют организации нелегального миграционного кризиса и разрушению физического барьера. Поскольку Беларусь нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют свое значение, и мы предлагаем их расторгнуть», — говорится в заявлении министра внутренних дел Билотайте.
По ее словам, с учетом того, что геополитические угрозы в регионе не уменьшаются, а Беларусь как союзник России продолжает осуществлять организованную гибридную агрессию против Литвы на границе, двусторонние международные договоренности с Беларусью уже теряют смысл.
По словам министра, гибридное давление, оказываемое белорусским режимом на охрану государственной границы, не уменьшится, также возможен риск более крупных инцидентов на границе, поэтому в деле охраны госграницы и в дальнейшем понадобится поддержка литовской армии и других государственных структур.
По данным МВД, скоро после восстановления независимости Литва подписала двусторонние соглашения с Беларусью о сотрудничестве в соответствующих сферах управления МВД, а также несколько межведомственных соглашений, практическая реализация которых уже некоторое время не осуществляется.
Ранее Литва приостановила реализацию программ приграничного сотрудничества с Беларусью и Россией, финансируемых Европейской комиссией.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено