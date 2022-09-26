МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью в своей сфере

По ее словам, с учетом того, что геополитические угрозы в регионе не уменьшаются, а Беларусь как союзник России продолжает осуществлять организованную гибридную агрессию против Литвы на границе, двусторонние международные договоренности с Беларусью уже теряют смысл.

По словам министра, гибридное давление, оказываемое белорусским режимом на охрану государственной границы, не уменьшится, также возможен риск более крупных инцидентов на границе, поэтому в деле охраны госграницы и в дальнейшем понадобится поддержка литовской армии и других государственных структур.

По данным МВД, скоро после восстановления независимости Литва подписала двусторонние соглашения с Беларусью о сотрудничестве в соответствующих сферах управления МВД, а также несколько межведомственных соглашений, практическая реализация которых уже некоторое время не осуществляется.

Ранее Литва приостановила реализацию программ приграничного сотрудничества с Беларусью и Россией, финансируемых Европейской комиссией.

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