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МВД Литвы предлагает разорвать двусторонние соглашения с Беларусью в своей сфере

Фото BFL/Жигимантаса Гядвилы

В понедельник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте вынесла на заседании Госсовета по обороне предложение о расторжении двусторонних международных договоров и межведомственных соглашений с Беларусью, заключенных в сферах управления МВД.

«Белорусский режим не перестает использовать мигрантов как инструмент политического давления, а белорусские чиновники своими активными действиями способствуют организации нелегального миграционного кризиса и разрушению физического барьера. Поскольку Беларусь нарушает принципы международного права и не соблюдает двусторонние соглашения, они теряют свое значение, и мы предлагаем их расторгнуть», — говорится в заявлении министра внутренних дел Билотайте.

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По ее словам, с учетом того, что геополитические угрозы в регионе не уменьшаются, а Беларусь как союзник России продолжает осуществлять организованную гибридную агрессию против Литвы на границе, двусторонние международные договоренности с Беларусью уже теряют смысл.

По словам министра, гибридное давление, оказываемое белорусским режимом на охрану государственной границы, не уменьшится, также возможен риск более крупных инцидентов на границе, поэтому в деле охраны госграницы и в дальнейшем понадобится поддержка  литовской армии и других государственных структур. 

По данным МВД, скоро после восстановления независимости Литва подписала двусторонние соглашения с Беларусью о сотрудничестве в соответствующих сферах управления МВД, а также несколько межведомственных соглашений, практическая реализация которых уже некоторое время не осуществляется.

Ранее Литва приостановила реализацию программ приграничного сотрудничества с Беларусью и Россией, финансируемых Европейской комиссией.

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