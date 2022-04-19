МВФ готовится к восстановлению Украины после войны

Международный валютный фонд готовится к восстановлению Украины после войны с Россией. О намерениях фонда рассказала его директор-распорядитель Кристалина Георгиева.

«Из мирового опыта мы знаем, что конфликт — это враг развития и процветания. Высокая стоимость войны калечила и продолжает калечить очень многие страны. Поскольку мы надеемся на мир, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам», — сказала она.

По ее словам, фонд уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, а также открыл специальный счет, который дает безопасный способ дальнейшего финансирования страны

«И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются», — добавила Георгиева.

Кроме того, МВФ работает над поддержкой стран-соседей, которые приняли украинских беженцев.

Согласно прогнозам МВФ, из-за войны ВВП Украины ждет спад на треть. После окончания войны понадобятся огромные усилия по восстановлению Украины.