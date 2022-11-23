МВФ: Литве необходимы экономические реформы, дополнительные источники дохода

Такие рекомендации дала экспертная миссия МВФ, которая работала в Литве в течение недели, сообщили Банк Литвы (БЛ, Центробанк) и Министерство финансов.

МВФ положительно оценивает реакцию правительства на скачок цен на энергоносители, которая смягчила негативное воздействие на экономику и домохозяйства. При этом подчеркивается, что меры поддержки ложатся большой нагрузкой на бюджет, поэтому предлагается рассмотреть в будущем более адресные меры.

Как говорится в сообщении, МВФ подчеркивает, что литовская экономика демонстрирует устойчивость и перед лицом войны России против Украины и ценового шока на энергоносители, и будет расти в этом году будет быстрее, чем ожидалось — этот хороший результат обусловлен фискальным пространством, гибкостью рынка труда и интенсивным экономическим ростом до войны в Украине.

Однако из-за высокой инфляции и ухудшения внешнего спроса экономический рост в 2023 году замедлится. Тем не менее, рынок труда остается сильным, а уровень безработицы будет ниже, чем до пандемии. Это поддерживает быстрый рост заработной платы, что способствует инфляционному давлению.

Утверждается, что финансовая система Литвы характеризуется высокими показателями капитала и ликвидности – она должным образом подготовлена ​​к ожидаемому замедлению экономического роста. Несмотря на рост процентных ставок, уровень просроченных кредитов значительно ниже среднего долгосрочного показателя.

По мнению МВФ, по мере того, как сектор финансовых технологий переходит от интенсивного роста к зрелости, основное внимание следует по-прежнему уделять дальнейшему укреплению системы предотвращения отмывания денег.

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