Голосование по льготе НДС для коалиции не предел, когда нет пути назад – Нильсен

«Что до высказывания Габриэлюса Ландсбергиса — естественно, что мы все употребляем образные выражения. Я бы не считала, что это такая ситуация, когда нужно говорить о пересечении границы, от которой нет пути назад», — заявила глава парламента радиостанции Ziniu radijas в среду.

Она заявила, что не видит в этой связи никакой опасности для правящей коалиции.

«Я бы не стала давать оппозиции повод говорить о каких-то разногласиях в коалиции, потому что в принципе я их не вижу — нормальные рабочие отношения, иногда мнения могут расходиться по некоторым вопросам. Вчера случилось так, как случилось, но я бы не стала драматизировать это конкретное событие», — сказала Чмилите-Нильсен.

Ландсбергис заявил во вторник, что после того, как партнеры по коалиции разошлись во мнениях относительно применения льготы НДС, а Сейм одобрил не согласованное с правительством предложение представителей фракции «Свобода», эту ситуацию предстоит обсудить в коалиции.

«Мы сядем и обсудим дальнейшие политические шаги. Мне кажется, что сегодня определенный, может, и не очень широкий, но Рубикон был перейден», — заявил во вторник журналистам Ландсбергис.

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не драматизирует ситуацию, хотя решение о применении льготы НДС на полгода дольше, чем планировало правительство, сократит доходы бюджета следующего года почти на 60 млн евро.

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