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МВФ получил заявки от 41 страны на участие в инициативе по приостановке выплат задолженностей

Photo by UN Financing for Sustainable Development on Foter.com / CC BY-ND

Международный валютный фонд получил уже более половины заявок от подходящих по критериям бедных стран на участие в инициативе по приостановке выплат по задолженности.

Об этом на брифинге для журналистов проинформировал официальный представитель фонда Джерри Райс, сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту 41 страна подала официальные запросы в рамках инициативы о приостановке обслуживания долга. Это больше половины из потенциально 73 стран, которые подходят по критериям для участия (в инициативе. — Прим. ТАСС)», — сказал он.

Джерри Райс также обратил внимание на то, что в целом фонд с начала пандемии направил финансовую помощь по линии чрезвычайного финансирования МВФ 72 странам. Сумма этой помощи составила $25 млрд. «Это финансирование предоставляется без традиционных условий со стороны МВФ», — отметил он.

«Мы также предоставили срочное облегчение долгового бремени для всех 29 беднейших государств-членов», — добавил представитель фонда. Для этих целей, по его словам, МВФ выделил порядка $251 млн.

Ранее по итогам прошедшей 18 июля видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками стран «Группы двадцати» директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что считает необходимым рассмотреть возможность продлить мораторий на выплату задолженности беднейшими странами.

Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных государств, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией.

belta.by

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