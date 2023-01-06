МВФ прогнозирует тяжелый год для мировой экономики

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Международный валютный фонд прогнозирует, что наступивший 2023 год окажется для большей части мировой экономики тяжелее предыдущего. Это связано с тем, что три основные мировые экономики — США, Европа и Китай — столкнутся с замедлением роста и ослаблением активности. Такое мнение в интервью американскому каналу CBS высказала главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, комментируя один из последних докладов МВФ.

По ее словам, экономика США обладает большей устойчивостью, она сможет избежать рецессии, и даже сейчас рынок труда в стране сохраняет достаточную уверенность. По Евросоюзу, указала Георгиева, тяжело ударила война в Украине. «Половина ЕС будет в рецессии в следующем году. Китай продолжит замедляться и далее, следующий год для КНР будет сложным», — отметила она.