США готовы передать Украине боеприпасы времен холодной войны — СМИ

В США планируют модернизировать боеприпасы времен холодной войны для Украины, соответсвующая программа уже начата. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что в Вашингтоне начались закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен холодной войны: планируется, что ракеты для давно снятых с производства систем противовоздушной обороны США HAWK получат необходимые обновления для отправки в Украину.
Отмечается также, что ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые отправить Украине пообещала Испания.
Собеседник Politicoсообщил, что HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.
Кроме того, как сообщает издание, США ищут способы перекрыть поставки иранских дронов в Россию.
«Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках», — сообщает представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.
Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет помощи Украине.korrespondent.net