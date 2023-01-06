США готовы передать Украине боеприпасы времен холодной войны — СМИ

Отмечается также, что ракеты HAWK будут работать в паре с несколькими пусковыми установками, которые отправить Украине пообещала Испания.

Собеседник Politicoсообщил, что HAWK все еще используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х армия США вывела ее из эксплуатации в пользу системы Patriot.

Кроме того, как сообщает издание, США ищут способы перекрыть поставки иранских дронов в Россию.

«Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках», — сообщает представитель Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет помощи Украине.