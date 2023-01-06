В столице – почти 100 пунктов сбора елок

Зимние праздники заканчиваются, и жителям Вильнюса предлагается отнести елки со снятыми украшениями в ближайший пункт сбора. В Вильнюсе подготовлено около 100 таких участков. Елки можно приносить в специальные пункты сбора с 6 января, и их будут собирать в течение всего месяца.
На специальных участках следует оставлять елки, с которых украшения уже сняты. Собранные елки будут использоваться для производства биотоплива или отправлены в места компостирования «зеленых» отходов. Если живая ель не подходит для посадки, специалисты советуют оставить ее на участке без горшка, так как его можно отсортировать или использовать повторно.
Самоуправление города Вильнюс напоминает, что нельзя оставлять елки у контейнеров для смешанных бытовых отходов или просто выбрасывать где попало. За избавление от елок таким образом грозит штраф в размере до 600 евро.
Елки также можно сдать во всех пунктах сбора крупногабаритных и «зеленых» отходов в Вильнюсском регионе. Елки в горшках также принимаются – они потом будут пересажены на территориях сбора отходов. Список участков, их адреса, время работы и другая актуальная информация находятся на сайте https://www.vaatc.lt/aiksteles/.
Сохраните живую елку для Рождественского леса
Если вы украсили к праздникам растущую в горшке елку, не выбрасывайте ее, а сохраните до весны и посадите в вильнюсском Рождественском лесу. Рождественский лес создается в Вяркяйском региональном парке, недалеко от Вяркяйского дворца. Здесь вильнюсцы посадили уже около 130 зеленых красавиц. Сохранить жизнь елки – нелегкая задача, и некоторые из посаженных деревьев не приживутся, но чем больше вильнюсцы посадят елок, тем больше деревьев приживутся.
Посадку елок в Рождественском лесу планируется начать в марте, но все будет зависеть от погодных условий. Точная дата будет объявлена на сайте www.vilnius.lt/kaledumiskas.