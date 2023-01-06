В столице – почти 100 пунктов сбора елок

Самоуправление города Вильнюс напоминает, что нельзя оставлять елки у контейнеров для смешанных бытовых отходов или просто выбрасывать где попало. За избавление от елок таким образом грозит штраф в размере до 600 евро.

Елки также можно сдать во всех пунктах сбора крупногабаритных и «зеленых» отходов в Вильнюсском регионе. Елки в горшках также принимаются – они потом будут пересажены на территориях сбора отходов. Список участков, их адреса, время работы и другая актуальная информация находятся на сайте https://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Сохраните живую елку для Рождественского леса

Если вы украсили к праздникам растущую в горшке елку, не выбрасывайте ее, а сохраните до весны и посадите в вильнюсском Рождественском лесу. Рождественский лес создается в Вяркяйском региональном парке, недалеко от Вяркяйского дворца. Здесь вильнюсцы посадили уже около 130 зеленых красавиц. Сохранить жизнь елки – нелегкая задача, и некоторые из посаженных деревьев не приживутся, но чем больше вильнюсцы посадят елок, тем больше деревьев приживутся.

Посадку елок в Рождественском лесу планируется начать в марте, но все будет зависеть от погодных условий. Точная дата будет объявлена на сайте www.vilnius.lt/kaledumiskas.