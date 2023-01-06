Православное Рождество в Вильнюсе на Кафедральной площади

В субботу, 7 января, на Кафедральной площади Вильнюса пройдет мероприятие по случаю православного Рождества Христова, сообщает lrt.lt.
Рождество Христово отмечается православными христианами во всем мире, от Восточной Европы до Ближнего Востока, по старому календарю — 7 января. В день перед Рождеством православные христиане также празднуют Сочельник с трапезой из 12 блюд. В день Рождества подарки ищут под елкой.
С 16 час. на Кафедральной площади выступят Международный мужской хор «УНИА», Евгений Хребтов, Игорь Ярмоленко, украинские фольклорные ансамбли «Маковка» и «Калина», белорусский ансамбль «Жавароначки», Рафаил Карпис, фольклорные ансамбли «Верея» и «Ладушки», детский театр танца Angel Project.
Отец Георгий Коваленко, приехавший из Киева, из Софийского собора, также поприветствует собравшихся на Кафедральной площади.
Православный праздник Рождества, который проводится в Вильнюсе с 2012 года, собирает на Кафедральной площади жителей и гостей Вильнюса разных конфессий и национальностей, укрепляя мирные традиции многокультурного города.
Организаторы фестиваля — Вильнюсское городское самоуправление и Вильнюсский культурный центр.
Согласно данным переписи 2011 года, 51,5% жителей Литвы русской национальности придерживается православной веры, 11,9% русских считают себя римскими католиками, 11,8% — староверами, 0,2% — евангелистами-лютеранами, 0,2% — евангелистами-реформатами.
Примечательно, что православной веры придерживаются 0,6% поляков и 0,3% литовцев Литвы.