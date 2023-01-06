Православное Рождество в Вильнюсе на Кафедральной площади

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В субботу, 7 января, на Кафедральной площади Вильнюса пройдет мероприятие по случаю православного Рождества Христова, сообщает lrt.lt.

Рождество Христово отмечается православными христианами во всем мире, от Восточной Европы до Ближнего Востока, по старому календарю — 7 января. В день перед Рождеством православные христиане также празднуют Сочельник с трапезой из 12 блюд. В день Рождества подарки ищут под елкой.