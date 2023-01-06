В ВОЗ заявили о возможной новой волне COVID-19

«Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты», — заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

В то же время, специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным вирусом.

«Пока не ясно является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты», — уточняют в ВОЗ.

По словам Ван Керхове, эксперты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшие дни.

Также сообщалось, что на фоне новой вспышки коронавируса в Китае местная партийная и бизнес-элита массово закупает антиковидный препарат Paxlovid американской корпорации Pfizer.