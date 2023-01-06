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В ВОЗ заявили о возможной новой волне COVID-19

Фото BNS/ Ирмантаса Гялунаса

В ВОЗ считают, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который может спровоцировать волну заболеваемости. Об этом в среду, 4 января, пишет Politico

Речь идет о штамме заболевания — Omicron XBB.1.5. Его уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах.

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«Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты», — заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

В то же время, специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным вирусом. 

«Пока не ясно является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты», — уточняют в ВОЗ. 

По словам Ван Керхове, эксперты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшие дни.

Также сообщалось, что на фоне новой вспышки коронавируса в Китае местная партийная и бизнес-элита массово закупает антиковидный препарат Paxlovid американской корпорации Pfizer.

korrespondent.net

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