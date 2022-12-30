Сколько будем отдыхать в 2023 году

В этом году Рождество и Новый год календарно выпали не самым лучшим образом. Сочельник, первый и второй день Рождества пришлись на субботу, воскресенье и понедельник — так что кроме «законных» выходных получается только один дополнительный день.
Первый день нового года – 1 января вообще выпадает на воскресенье. Поэтому Новый год встретим в выходные, с субботы на воскресенье. 2 января, понедельник, наступившего года — рабочий день.
В 2023 году нас ждут три длинных выходных. Три дня мы будем отдыхать, как обычно, на Пасху. Католическая Пасха празднуется 9 апреля, в воскресенье. 10 апреля, понедельник, — второй день Пасхи. (Православная Пасха в следующем году тоже довольно ранняя — 16 апреля). Если не будет никаких изменений с празднованием Международного дня труда, то он подарит нам три выходных, т.к. выпадает на понедельник.
Два свободных дня у нас будет на День поминовения усопших — 1 и 2 ноября, но они выпадают на среду и четверг. День независимости (11 марта) и Йонинес (24 июня) выпадают на субботу. А Жолинес (15 августа) — на вторник. На четверг выпадают День восстановления государства – 16 февраля и День коронации Миндаугаса 6 июля.
Рождественские праздники в 2023 году выпадают на понедельник и вторник — 25 и 26 декабря. Суббота – 23 декабря и Рождественский Сочельник 24 декабря выпадает на воскресенье. Тем самым получается четыре выходных.