Сколько будем отдыхать в 2023 году

В 2023 году нас ждут три длинных выходных. Три дня мы будем отдыхать, как обычно, на Пасху. Католическая Пасха празднуется 9 апреля, в воскресенье. 10 апреля, понедельник, — второй день Пасхи. (Православная Пасха в следующем году тоже довольно ранняя — 16 апреля). Если не будет никаких изменений с празднованием Международного дня труда, то он подарит нам три выходных, т.к. выпадает на понедельник.

Два свободных дня у нас будет на День поминовения усопших — 1 и 2 ноября, но они выпадают на среду и четверг. День независимости (11 марта) и Йонинес (24 июня) выпадают на субботу. А Жолинес (15 августа) — на вторник. На четверг выпадают День восстановления государства – 16 февраля и День коронации Миндаугаса 6 июля.

Рождественские праздники в 2023 году выпадают на понедельник и вторник — 25 и 26 декабря. Суббота – 23 декабря и Рождественский Сочельник 24 декабря выпадает на воскресенье. Тем самым получается четыре выходных.