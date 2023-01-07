Ирландия девятый год подряд признана лучшим туристическим направлением Европы

Согласно данным, недавно опубликованным Irish Tourism Industry (ITIC), в сентябре этого года Ирландия приняла в общей сложности 900 000 иностранных посетителей, что почти на 9 процентов меньше по сравнению с показателями прошлого года.

Кроме того, несмотря на значительное улучшение в индустрии туризма, объем туристов продолжает оставаться ниже допандемийного уровня, а лидером по турпотоку в Ирландию этой осенью традиционно остается североамериканский рынок. В 2019 году американцы принесли экономике страны 1,6 миллиарда евро.

По данным ITIC, улучшению ситуации в отрасли мешает энергетический кризис, рост инфляции, а также оставшиеся ограничения поездок.

«Отели и рестораны сообщают, что счета за электроэнергию подскочили до неприемлемого и беспрецедентного уровня, их прибыльность оказалась под серьезным давлением», — отметил в этой связи генеральный директор ITIC Эоган О’Мара Уолш.

В этом году премия Travel Weekly Readers’ Choice Awards проводилась в общей сложности в 82 категориях.