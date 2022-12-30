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«Содра» напоминает о налоге на здравоохранение 

Фото vrsa.lt

С нового года в Литве повышается минимальная зарплата, поэтому самозанятые будут платить больше налогов. В частности, увеличится обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ).

С января жители должны переводить на счет Фонда социального страхования («Содры») 58,63 евро в месяц (в 2022 г. взнос составлял 50,95 евро в месяц). Налог увеличится на 7,68 евро в месяц. 

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«Если самозанятые и фермеры заплатят не всю сумму, они не будут застрахованы, им придется самим платить за услуги здравоохранения. Внимательнее должны быть и те жители, которые установили в э-банкинге автоматический ежемесячный перевод средств – они должны изменить установленную сумму», – предупреждает представитель «Содры» Лаймонас Рудис. 

Застрахованным государство гарантирует бесплатные услуги здравоохранения, если у человека не оплачена страховка, он должен сам платить за услуги врачей. Если человек работает по трудовому соглашению, ОНЗ за него переводит работодатель. 

Лица до 18 лет, студенты-очники, безработные и другие группы страхуются за счет государства. Если человек не работает, не ищет работу и не застрахован государством, то должен платить 58,63 евро в месяц сам. 

Если человек не переведет взнос по ОНЗ, то он лишается страховки, плюс за ним накапливается долг, который все равно придется погасить. 

С июля 2022 года все взносы по социальному страхованию и ОНЗ жители должны переводить по новому коду – 444.

Информация «ЛК»                                     

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