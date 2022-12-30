«Содра» напоминает о налоге на здравоохранение 

«Если самозанятые и фермеры заплатят не всю сумму, они не будут застрахованы, им придется самим платить за услуги здравоохранения. Внимательнее должны быть и те жители, которые установили в э-банкинге автоматический ежемесячный перевод средств – они должны изменить установленную сумму», – предупреждает представитель «Содры» Лаймонас Рудис.

Застрахованным государство гарантирует бесплатные услуги здравоохранения, если у человека не оплачена страховка, он должен сам платить за услуги врачей. Если человек работает по трудовому соглашению, ОНЗ за него переводит работодатель.

Лица до 18 лет, студенты-очники, безработные и другие группы страхуются за счет государства. Если человек не работает, не ищет работу и не застрахован государством, то должен платить 58,63 евро в месяц сам.

Если человек не переведет взнос по ОНЗ, то он лишается страховки, плюс за ним накапливается долг, который все равно придется погасить.

С июля 2022 года все взносы по социальному страхованию и ОНЗ жители должны переводить по новому коду – 444.

Информация «ЛК»