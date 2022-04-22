МВФ соберет для поддержки Украины $15 млрд

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Международный валютный фонд поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие три месяца. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что предложила выделить необходимую Киеву финансовую помощь в форме грантов, сообщает в среду, 20 апреля, Financial Times.

Глава МВФ отметила, что Украине потребуются 5 миллиардов долларов ежемесячно в течение ближайшего трехмесячного периода, чтобы закрыть все дыры, возникшие из-за влияния вторжения России на финансы страны.

Георгиева также добавила, что фонд обсудит украинские финансовые нужды с правительствами-партнерами Украины. Она также предложила выделить необходимую Киеву финансовую помощь в форме грантов в рамках скоординированных усилий стран-участниц МВФ.

«Большая часть экономики не функционирует. Заполнение финансовой нехватки лучше обеспечить из-за грантового финансирования, так мы считаем», – пояснила Георгиева.

Она подчеркнула, что эти $5 млрд предназначены для поддержания функционирования экономики, а не для восстановления, «расходы на которое будут огромными».

«Что мы делаем, так это работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить мобилизацию по различным каналам такой рода поддержки и дальнейшую работу над подробным описанием конкретных потребностей и того, как эти потребности могут быть удовлетворены наилучшим образом», – сказала глава МВФ.

Георгиева напомнила, что Фонд создал и будет администрировать специальный административный счет для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

По ее словам, МВФ уже обсуждает последующую программу для Украины.

«Конечно, сейчас у нас очень высокая неопределенность, но она не должна помешать нам начать работу над пакетом поддержки для Украины в будущем», – подчеркнула Георгиева.

Она уточнила, что это программа, которую Фонд может начать структурировать на будущее, но не будет выносить на совет директоров, пока продолжаются боевые действия.

«Потому что несправедливо ожидать от украинских властей разработки масштабного пакета реформ. В настоящее время они поступают правильно, сосредотачиваясь на том, что важнее всего в данный момент, а именно на поддержании функционирования экономики, и они делают действительно хорошую работу», – заявила глава МВФ, выразив восхищение работой украинского экономического блока в составе Минфина и Нацбанка по сохранению макроэкономической и финансовой стабильности в воюющей стране.

Ранее сообщалось, что Украина просит международных партнеров о финансовой помощи в 5 млрд долларов ежемесячно.

Напомним, МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, а также открыл специальный счет, который дает безопасный способ дальнейшего финансирования страны.