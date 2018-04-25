Мы будем конструктивной оппозицией, говорит Р. Карбаускис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер занявшего второе место в многомандатном округе на первом туре парламентских выборов Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис говорит, что если его партия окажется в оппозиции, она будет конструктивнее консерваторов, которые получили больше всего голосов в многомандатном округе.

«Если иы станем оппозицией, мы будем конструктивной оппозицией. Мы точно не станем делать то, что делали наши коллеги, постоянно (…) пытаясь сделать так, чтобы законы не принимались», — сказал Р. Карбаускис на пресс-конференции после выборов.

«Но, с другой стороны, я считаю, что мы будем довольно сильной оппозицией», — добавил он.

Р. Карбаускис также не исключил, что «аграрии» все еще могут сформировать новое правительство, а в таком случае приоритетом была бы преемственность работ.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), ЛСКЗ Получил 17,5% голосов. Самую большую поддержку получили консерваторы с 24,8% голосов.