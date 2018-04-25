Коалиция согласия могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей — Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Сформированная в новом сейме широкая правящия коалиция согласия могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей, говорит председатель победившей в первом туре парламентских выборов партии Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) Габриэлюс Ландсбергис.

«Широкая коалиция согласия (…) могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей. Это значит, что этих избирателей можно призвать прийти на второй тур, голосовать на нем, искать и во втором туре приемлемых для себя кандидатов и идеи, которых они, возможно, не видели в первом туре», — сказал политик на прес-конференции в понедельник.

«Мы идем не путем разделения, не путем проведений линий, увеличения политической отчужденности, но путем поиска согласия и компромисса», — подчеркнул лидер партии, получившей в первом туре выборов в сейм большинство голосов.

Он подчеркнул, что при сформировании коалиции следует учитывать не только ожидания победившей на выборах партии, но и программы других движений, у которых есть представители в сейме.

По словам Г. Ландсбергиса, голосовавшие за другие партии люди тоже заслужили быть услышанными, поэтому нельзя исключать коалицию ни с какой из прошедших в сейм партий.

«Нужно принимать во внимание и тех людей, партия которых, возможно, не победила на выборах, возможно, не стала первой (…). Нужно учитывать программы этих партий, чаяния их избирателей и пытаться (…) консолидировать государство, чтобы оно шло путем выздоровления», — подчеркнул председатель консерваторов.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), результаты на 1988 из 1989 участков показывают, что за консерваторов проголосовало 24,8% избирателей и они получат 23 мандата в парламенте. Правящий сейчас Литовский союз «крестьян» и «зеленых» получил 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда — 9,47% и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия — 9,26% и восемь мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы,получила более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов, Либеральное движение – 6,78% и шесть мандатов.