  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
«Мы в долгу перед людьми…»

Подробнее...
default image
Дмитрий Максимачев и Оркестр

Подробнее...
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
Ванда Кравченок: «Самое главное – инвестиция в свой народ»

Подробнее...
default image
Самые нелепые законы

Подробнее...
default image
Обратились к президенту

Подробнее...
default image
Пилотный проект Вильнюса

Подробнее...
default image
Полиция вооружилась новыми радарами

Подробнее...
default image
Задержаны «медвежатники»

Подробнее...
default image
Расчет платежными картами возрастает

Подробнее...
default image
Рынок недвижимости

Подробнее...
default image
В Литве не хватает источников электроэнергии

Подробнее...
default image
«Стипендия мэра Москвы» - самым активным

Подробнее...
default image
Продержатся до прихода союзников

Подробнее...
default image
Востребованы ли на рынке труда возрастные работники?

Подробнее...
default image
Компенсация на отопление: вопросы и ответы

Подробнее...
default image
Лицемерное проявление борьбы с богатством

Подробнее...
default image
Закрытие атомной станции – уникальный проект

Подробнее...
default image
Столица планирует завершить реституцию земли

Подробнее...
default image
Отопительный сезон с низкими ценами

Подробнее...
TOP,Культура

«Мы в долгу перед людьми…»

Автор: Reactor691собственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка

В этом году одна из самых известных российских групп – «Машина Времени» – отмечает свое 50-летие. Встречая столь солидный юбилей, группа продолжает представлять одну за другой новые композиции и готовится к концертному туру, в график которого она включила два концерта в Литве – в Вильнюсе и Клайпеде. По мере приближения тура основатель и душа «Машины Времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждет зрителей на концертах и что для него значит группа.

«Недавно мы выпустили три новых песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций», – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер «Машины Времени» А. Макаревич.

Хотя в последнее время «Машина Времени» пишет и представляет немало новых композиций, лидер группы успокаивает поклонников, заверяя, что на концертах прозвучат лучшие и самые популярные композиции «Машины Времени».

«Концертный тур приурочен к нашему 50-летию, поэтому логично вспомнить то лучшее, что мы выпустили за эти годы. На концертах мы точно не собираемся вгонять людей в грусть новыми композициями: на юбилейных встречах люди не хотят слушать новые композиции. Они приходят послушать свои любимые песни. Для одних любимая песня была написана десять лет назад, для других – 30 лет назад. Это желание публики мы должны уважать, поэтому при подготовке сет-листа мы постарались угодить всем», – рассказывает А. Макаревич.

Юбилейный тур «Машины Времени» будет достаточно напряженным, поэтому и год для группы обещает быть насыщенным в плане деятельности и разъездов. К активным репетициям группа приступила сразу после рождественских каникул, хотя подготовка к туру началась намного раньше.

«Каждый концерт для нас одинаково важен. Мы стараемся, чтобы каждое выступление стало самым важным, основным. Правда, концерт с большой буквы, наверное, пройдет в конце июня в Москве, на стадионе «Спартак». В одно время стало своего рода традицией отмечать юбилеи группы грандиозными концертами в Москве на Красной площади. Здесь мы отмечали и 25-й, и 35-й, и 45-й юбилей своей деятельности. Это было прекрасно, но сейчас все немного изменилось», – улыбается лидер группы.

Отвечая на вопрос, что значит для группы тур по случаю ее 50-летия,  А. Макаревич говорит: «С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаем, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, «Машина Времени» для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она все еще жива, активна, все еще растет и развивается! От нее невозможно устать, она не может надоесть».

22 октября «Машина Времени» даст концерт в Вильнюсе, в Cozy by Siemens arena, а 26 октября выступит в клайпедской арене Švyturio. Билеты распространяет Tiketa.

Автор: Reactor691 , Ссылка

реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!