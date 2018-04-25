Ванда Кравченок: «Самое главное – инвестиция в свой народ»

Фото Ольги Посашковой/www.lrs.lt

«Обеспечение социальной справедливости – это инвестиция в оборону государства. Голодным и бедным людям нечего и некого защищать. Поэтому увеличение финансирования социальной сферы должно стать приоритетом», – сказала в беседе с «ЛК» политик, староста фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в Сейме Ванда Кравченок.

– В последнее время к вашей фракции в Сейме приковано пристальное внимание в связи со скандалом с депутатом Ириной Розовой. Как вы можете охарактеризовать сложившуюся ситуацию? Не является ли это попыткой воздействовать таким образом на партию, которая ни разу не была замечена в коррупционных скандалах, не брала и не берет денег у бизнес-структур?

– Мы считаем, что депутат нашей фракции Ирина Розова была использована в грязных политических играх. Партия консерваторов, наши давние «друзья», просто не могут пережить того, что ИАПЛ-СХС вошла в правящую коалицию, получив сразу два важных ведомства – Министерство транспорта и Министерство внутренних дел. Это стало для них ударом ниже пояса, потому и была раздута тема И. Розовой. Мы знаем Ирину много лет, владеем ситуацией и понимаем, что этот скандал не более, чем раздутый мыльный пузырь. Конечно, для самой Ирины это стало потрясением, и каким бы духовно сильным ни был политик, все это сказывается на его здоровье, семье. К сожалению, в политической жизни Литвы этот факт зачастую не учитывается.

Наша фракция пытается привнести христианские ценности в парламент в качестве повседневного руководства, чтобы присутствовало уважение к коллегам, в том числе и к оппонентам. Но пока такая попытка удается с трудом, среди депутатов есть мнение, что «хождение по головам» гораздо приемлемее, они считают, что это и есть настоящая политика.

Сегодня вызывает обеспокоенность тот факт, что, если Департамент государственной безопасности отвлекается на тему И. Розовой, так он может пропустить другие, действительно серьезные для страны опасности. Наша фракция и сама Ирина поддержали проведение парламентского расследования, чтобы были представлены объективные факты, чтобы не было никаких недомолвок и предположений.

– В сложившейся ситуации вы, как староста фракции, обратились с просьбой отстранить от деятельности в Комитете по национальной безопасности и обороне некоторых членов партии консерваторов в связи с возможными их коррупционными связями с концерном MG Baltic. На чем основаны такие утверждения?

– Действительно, я обратилась c заявлением к спикеру Сейма, правлению Сейма, Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне, Комиссии Сейма по этике и процедурам и премьер-министру. Самый главный вопрос, который вызывает беспокойство – почему члены Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и Витаутас Бакас, зная еще полтора года назад о существовании рекомендаций ДГБ о члене Сейма И. Розовой, только сейчас подняли эту тему. Если этот факт представлял угрозу для безопасности страны, то почему они до сих пор молчали, ведь надо было сразу, что называется бить во все колокола.

Кроме того, консерватор Лауринас Кащюнас, известный инициатор запрета ретрансляции российских каналов, сам признался (по информации в литовских СМИ), что встречался с вице-президентом MG Baltic, стремился получить финансовую помощь концерна, также пытался воздействовать на коллег по фракции по поводу благоприятных для концерна решений. Возникает сомнение: может ли такой политик работать в Комитете по национальной безопасности и обороне, где необходима прозрачность, беспристрастность и устойчивость к внешним влияниям?

Мы можем объяснить сложившуюся ситуацию с И. Розовой только тем, что им выгодно было скрыть эту информацию и вытащить ее через 1,5 года – тогда, когда было нужно им. Получается манипуляция информацией, чего не должно быть вообще. Поэтому я предложила отстранить их от работы.

Кроме того, нашему коллеге по фракции Збигневу Единскому, который представил Сейму проект закона о так называемой люстрации, на просторах Интернета удалось найти интересную информацию, прозвучавшую из уст подписанта Акта независимости, о существовании международной организации, которая вербует в разных странах политиков высокого ранга, которые по их заказу устраивают политические скандалы и проч. В списке таких политиков в Литве фигурируют фамилии Бакаса и Кащюнаса.

Есть такая народная мудрость, что громче всех «ловите вора» кричит сам вор.

Пока мы будем ждать результатов расследования, а учитывая политический календарь, что до выборов в Сейм остается год, мы понимаем, что карту члена фракции ИАПЛ-СХС И. Розовой будут вытаскивать еще не раз.

Но наш электорат – это простые, но очень мудрые люди, которые давно научились отличать зерна от всей этой шелухи, поэтому доверяют нам и голосуют за нас.

Фото L24.lt

– Работа фракции ИАПЛ-СХС в основном ориентирована на социальную политику. Ваша партия является инициатором многих предложений, направленных на социальную защищенность. Можете рассказать, что уже удалось сделать за время работы в Сейме в эту каденцию?

– В конце февраля текущего года Европейская комиссия опубликовала рапорт по Литве, в котором представлены обзор и оценка структурных реформ, превенция и ликвидация дисбаланса в макроэкономике. То есть представлен основательный отчет по всем сферам жизни Литвы. Что касается обнищания общества, то в нашей стране этот показатель оказался одним из самых высоких среди стран Европейского союза.

Этот отчет очень быстро подхватили литовские политики, поскольку документ появился как раз в разгар предвыборной кампании. Уже в своей избирательной программе будущий президент включил факт борьбы с бедностью, обнищанием как приоритетный.

Наша же фракция еще в прошлой каденции в Сейме об этом говорила очень серьезно. Мы зарегистрировали несколько проектов, направленных на социальную защищенность, но нас не очень хотели слышать тогда. Но шаг за шагом, и с нами начали соглашаться.

Нашла поддержку наша инициатива по льготам на транспорт для детей, живущих в отдаленных районах, чтобы их могли отвозить и привозить в школу, в различные кружки. Мы первыми начали говорить об изменении структуры начисления пенсий, чтобы они были «привязаны» к средней зарплате и постоянно были индексированы. Наш проект – вернуть и главное индексировать пенсии, уменьшенные во время экономического кризиса. Хочу подчеркнуть, что в данном случае индексация очень важна – за это время успели поменяться деньги и соответственно их ценность.

Один из основных наших проектов – это увеличение выплат по «детским деньгам». Наша инициатива называлась «120+», но она продвигалась с большим трудом, нас постоянно критиковали. Проект и сейчас пробуксовывает, однако нам уже удалось увеличить детские выплаты с 30 до 50 евро, а в коалиционной программе записана цифра 70 евро и 100 евро для многодетных семей, детей-инвалидов и малоимущих семей.

Уже реализуются такие наши проекты, как предоставление бесплатных лекарств сеньорам (75 лет и старше), «Карта многодетной семьи», которую уже разработало Министерство социальной защиты и труда. Самое главное – проект «Карта многодетной семьи» консолидирует общество, есть желание и у бизнеса участвовать в нем. Например, Вильнюсское самоуправление выступает с инициативой компенсировать оплату за кружки, спортивные и музыкальные школы, проезд до 50 проц. многодетным семьям. Пока это только проект, не вынесенный на заседание городского Совета, но тем не менее, уже тот факт, что в нем участвуют правительственные организации, бизнес-структуры, очень консолидирует общество.

Еще один наш проект, который уже прошел второе чтение – это уменьшение до 80 проц. платы за паспорт или личную карточку для сеньоров. Было предложение, чтобы эта льгота распространялась и на детей до 18 лет. Увы, правительство вычеркнуло компенсацию для детей, ссылаясь на то, что они увеличивают выплату детских денег.

Хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, есть одна негативная черта, характерная для нашего общества – людей зачастую ошибочно информируют. Начинается, например, очередная сессия Сейма, естественно, появляются какие-то зарегистрированные проекты депутатов, фракций. Кто берет количеством, кто — качеством. Эти инициативы находятся в свободном доступе, их всегда можно увидеть на сайте Сейма. Но еще неизвестно – будут они приняты или нет, однако информация по ним, зачастую негативная, появляется, соответственно все это будоражит людей, накаляет обстановку.

– Незадолго до формирования бюджета на следующий год вдруг заговорили о новых налогах для крупного капитала, банков и торговых центров по примеру Польши. Насколько известно, партия ИАПЛ-СХС неоднократно высказывалась на этот счет не только в нынешней, но и в прошлой каденции. Однако этот вопрос так и остался без поддержки. Какова сейчас вероятность, что он найдет поддержку и может быть реализован?

– Действительно, еще совсем недавно эти предложения отвергались правящими, теперь есть поддержка данным инициативам. В начале осенней сессии мы повторно зарегистрировали законопроект, который позволил бы обложить налогом активы банков, поскольку они впущены на наш рынок без каких-либо условий. Даже в странах происхождения банков для них существуют совсем иные условия, нежели у нас в Литве. Наконец-то с нами согласилось правительство, и пакет проектов этих законов будет представлен на обсуждение Сейма еще в осеннюю сессию.

Сейчас на очереди — торговые центры (тоже наше предложение): в планах правительства обложить их налогом до 4 проц. от оборота. Эти налоги, действительно, будут браться с тех, у кого есть много, а не наоборот, когда наши налоговые реформы до последнего времени крутились так, что страдали в первую очередь малоимущие. Обычно введение налогов за год до выборов является не очень популярным решением, тем не менее, правящие берут на себя эту ответственность, поскольку надо индексировать пенсии, увеличивать детские деньги, бороться с обнищанием. Вновь заговорили о кризисе, о стагнации экономики, поэтому необходимо создавать какие-то резервы на этот случай.

– Какие еще первоочередные задачи, на ваш взгляд, нужно успеть инициировать до окончания срока полномочий?

– Мы зарегистрировали 29 проектов: они не новые, они не для количества и не для рекламы. Но постепенно, как видите сами, они находят подтверждение и реализуются. Хочется, чтобы был результат, ориентированный на улучшение жизни людей. Поэтому сейчас надо закончить, довести до логического завершения начатые работы. Возможно, появятся какие-то ситуации, на которые мы будем реагировать новыми инициативами, но на сегодняшний день могу сказать, что наша фракция будет работать над реализацией начатого.

– Как в целом оцениваете работу своей фракции?

– Наша фракция работает практически в полном составе вторую каденцию. Мы очень дружные, что важно для работы, когда постоянно чувствуешь плечо коллег, поддержку. Приятно, что нас оценили, к нам стали прислушиваться, увидев, что мы не держимся за депутатские кресла, ведем честную политику, держим слово, а основа нашей работы в том, чтобы все программные установки, с которыми идем на выборы, максимально реализовать. Стараемся работать без хамства, интриг, цинизма, что, к сожалению, в моде у некоторых политиков. Мы работаем, руководствуясь христианскими ценностями. Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей на всех уровнях власти работают в соответствии с этими принципами.

– Как вы относитесь к тому, что шестой год в нашем обществе с заведомой регулярностью приостанавливают ретрансляцию телеканалов из третьих стран? Теперь с такой же регулярностью блокируют веб-сайты, тем самым лишая возможности своих граждан смотреть в том числе российские телеканалы через интернет?

– Я полагаю, что европейской стране должно быть стыдно, потому что это неуважение к своим гражданам, фактически это проявление недоверия к людям. Ведь чем больше ты знаешь языков, владеешь большей информацией, тем лучше для тебя. Мы смотрим польские, русские, белорусские, литовские телеканалы, и из всех пропаганд выбираем для себя правду. Дайте людям самим думать и решать, что правда, а что нет.

– Свою политическую карьеру вы начинали с работы в Вильнюсском горсовете. В каком кресле вам удобнее работать – депутата парламента или горсовета?

– В самоуправлении результат работы виден сразу. Если работаешь над каким-то вопросом, то процесс решения быстрее и реальнее происходит в самоуправлении. Именно там виден результат твоей работы уже сегодня. Поэтому работа в самоуправлении для меня более насыщенна и ближе к людям. В Сейме надо было привыкать, почти целая предыдущая каденция (смеется) ушла на привыкание к цинизму. Меня поражает поведение некоторых депутатов, которые стараются зарисовываться перед телекамерами – почему-то очень популярно встать к микрофону, покричать на кого-то, обозвать, даже в какой-то степени унизить.

Я считаю, что самая большая инвестиция государства – это инвестиция в свой народ. Народ должен быть доволен своей жизнью, чтобы ему хотелось ее защищать. Обеспечение социальной справедливости – это инвестиция в оборону государства. Голодным и бедным защищать нечего. Поэтому увеличение финансирования социальной сферы должно стать приоритетом.

Надежда ГРИХАЧЕВА