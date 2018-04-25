Самые нелепые законы

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Путешествуя на автомобиле в других странах, надо четко знать, какие законы действуют в той или иной стране. Это позволит не попадать в нелепые ситуации и избежать наказания за несоблюдение правил. Но некоторые законы для автомобилистов вызывают лишь улыбку, что, впрочем, не отменяет наказания за их неисполнение.

1. Германия

Законом этой страны разрешается находиться за рулем автомобиля в голом виде. Да-да, вас за это никто не накажет, ведь машина — это такая же собственность, как квартира. А вот если в таком виде вы покинете пределы автомобиля, то знайте, что за это грозит штраф 1 тыс. евро.

2. Италия

Здесь заботятся не только о безопасности пассажиров, но и о безопасности перевозимых животных. Спокойно лежать на заднем сиденье или на руках у пассажира животным не разрешается: или пристегивайте ремнями безопасности, или приобретайте специальную перевозку.

3. Швейцария

Здесь очень трепетное отношение к тишине в ночное время. За громкое хлопанье дверью или крышкой багажника, рев мотора, громкую музыку — за любой шум, исходящий от автомобиля в период с 22.00 до 7.00, можно получить штраф. Его размер зависит от ситуации.

4. Австрия

На дорогах Австрии следует «прислушиваться» к любым знакам ограничения скорости, причем даже там, где нет радаров и фотокамер. Дело в том, что местные «стражи дорог» способны на глазок определить превышение скорости, без использования каких-либо подручных технических средств.

5. Россия

А в России, где дороги часто напоминают направление, сотрудник ГИБДД может придраться к чистоте автомобиля. Российского автомобилиста вряд ли удастся развести на это, а вот иностранцы могут и повестись. И это при том, что штрафа именно за грязный автомобиль у нас в стране нет. Но что мешает наказать, например, за нечитаемые номера или за загрязнение дорожного покрытия?

6. Англия

Странный закон существует в Англии, разрешающий справлять малую нужду прилюдно, но только на заднее колесо своего автомобиля. И еще одно требование: правая рука должна обязательно находиться на автомобиле в течение всей процедуры. В противном случае — штраф.

7. Швеция

Через каждые пять дней автомобиль должен менять место своей дислокации на парковке. Причем это касается любого типа парковки. По истечении этого времени полиция вправе переместить машину на штрафстоянку.

8. Словения

В Словении очень жесткие требования по срокам погашения штрафов: сделать это надо в тот же день, когда выдано предписание. Не успел — можешь лишиться документов, а если совсем уж затянул с оплатой — то и в тюрьму можно угодить. В этой стране также принято тормозить, а не ускоряться на желтый сигнал светофора.

9. Хорватия

Затариться канистрами с топливом в этой стране у вас не получится: законом перевозка бензина в машине запрещена. Если канистры обнаружат полицейские, то за это грозит штраф.

10. Дания

В противовес Литве в этой стране главные на дороге — автомобили, а не пешеходы, и, таким образом, перед «зеброй» тормозить не надо. Как пешеходу перейти дорогу — это уже его проблема, он должен это сделать только тогда, когда вблизи нет автомобилей. А если вежливый автомобилист решил притормозить и пропустить пешехода, а в это время другой автомобиль въедет в него сзади, то виноват будет тот, кто решил уступить дорогу пешеходу.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ