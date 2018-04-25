Обратились к президенту

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Профсоюз работников системы образования обратился к президенту с просьбой принять меры к преодолению кризиса в сфере просвещения, сообщает LRT.

В письме к Гитанасу Науседе лидер профсоюза Андрюс Навицкас утверждает, что после забастовок учителей новую модель оплаты труда подкорректировали, но всех проблем не решили, и они только усугубляются.

По словам А. Навицкаса, надо усовершенствовать подсчет фактической занятости педагогов, так как, чтобы провести уроки должным образом, он должен готовиться к ним и до и после работы. В письме также говорится, что, если министерство в ближайшее время не исправит положения, учителя будут бастовать.

Президентская администрация считает, что проблемы, связанные с организацией и оплатой работы учителей, решаются слишком медленно, и призывает министерство ускорить процесс. По мнению президентской администрации, ведомство должно принять на себя ответственность за результативный диалог с педагогами, обеспечить реализацию новой модели оплаты труда, консультировать учителей и руководителей.

Подготовлено по сообщениям СМИ