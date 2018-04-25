  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Самые нелепые законы

Подробнее...
default image
Обратились к президенту

Подробнее...
default image
Пилотный проект Вильнюса

Подробнее...
default image
Полиция вооружилась новыми радарами

Подробнее...
default image
Задержаны «медвежатники»

Подробнее...
default image
Расчет платежными картами возрастает

Подробнее...
default image
Рынок недвижимости

Подробнее...
default image
В Литве не хватает источников электроэнергии

Подробнее...
default image
«Стипендия мэра Москвы» - самым активным

Подробнее...
default image
Продержатся до прихода союзников

Подробнее...
default image
Востребованы ли на рынке труда возрастные работники?

Подробнее...
default image
Компенсация на отопление: вопросы и ответы

Подробнее...
default image
Лицемерное проявление борьбы с богатством

Подробнее...
default image
Закрытие атомной станции – уникальный проект

Подробнее...
default image
Столица планирует завершить реституцию земли

Подробнее...
default image
Отопительный сезон с низкими ценами

Подробнее...
default image
Географический диктант в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Смотри музыку и слушай танец

Подробнее...
default image
Вот и встретились два одиночества

Подробнее...
default image
Боевик «Герой» - уже в кинотеатрах

Подробнее...
TOP,Образование,Общество

Обратились к президенту

Фото из открытых источников

Профсоюз работников системы образования обратился к президенту с просьбой принять меры к преодолению кризиса в сфере просвещения, сообщает LRT.

В письме к Гитанасу Науседе лидер профсоюза Андрюс Навицкас утверждает, что после забастовок учителей новую модель оплаты труда подкорректировали, но всех проблем не решили, и они только усугубляются.

По словам А. Навицкаса, надо усовершенствовать подсчет фактической занятости педагогов, так как, чтобы провести уроки должным образом, он должен готовиться к ним и до и после работы. В письме также говорится, что, если министерство в ближайшее время не исправит положения, учителя будут бастовать.

Президентская администрация считает, что проблемы, связанные с организацией и оплатой работы учителей, решаются слишком медленно, и призывает министерство ускорить процесс. По мнению президентской администрации, ведомство должно принять на себя ответственность за результативный диалог с педагогами, обеспечить реализацию новой модели оплаты труда, консультировать учителей и руководителей.

Подготовлено по сообщениям СМИ

реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!