Пилотный проект Вильнюса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Водители, которые оккупировали полосу А, предназначенную для общественного транспорта, разозлили и дисциплинированных водителей, терпеливо стоящих в заторах, и водителей автобусов и троллейбусов. Вильнюсская мэрия, похоже, нашла решение этой проблемы и намерена испытать его на одной из столичных улиц.

В сентябре полиция провела рейд, в ходе которого особое внимание уделялось нарушителям, ехавшим по полосе А. Многие водители, едва завидев полицию, старались покинуть полосу А. Желание избежать ответственности не удивляет, поскольку за нарушение этого правила грозит штраф в размере 30-90 евро.

Самоуправление Вильнюса решилось на ул. Укмергес испытать новшество, чтобы такие нарушители не могли избежать ответственности. На одной из самых загруженных улиц будет осуществлен пилотный проект, в ходе которого полосу A отделят от общего потока машин.

Сейчас по ночам и на выходных осуществляется ремонт почти километрового отрезка ул. Укмергес от виадука на ул. Озо до виадука на ул. Шешкинес. Во время ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие, бордюр и дорожные знаки, а также отремонтированы остановки общественного транспорта. Полоса для общественного транспорта будет отделена резиновыми бортиками, поэтому автобусы будут ехать намного быстрее. Необходимо отметить, что в данный момент максимальная разрешенная скорость на этом ремонтируемом участке — 40 км/ч, о чем свидетельствуют установленные там знаки дорожного движения.

Итак, в результате, полосу А отделят резиновыми разделителями, поэтому, надеется самоуправление, автобусы смогут проехать этот участок быстрее. Это новшество появится уже в октябре. «После этого будут наблюдать за ситуацией, оценивать потребность в таких разделителях и выявлять другие проблемные места, где можно было бы отделить полосу А», – сказал Камайтис. На ремонт ул. Укмергес самоуправление выделило почти 200 000 евро.

Наблюдать за полосами А в городе будут и иным способом. Вильнюс намерен приобрести оборудование для отслеживания нарушений и внедрить технику, которая может вести наблюдения за полосами для маршрутного транспорта, фиксировать в них нарушения. Такое оборудование появится на улицах с интенсивным движением, например, Укмергес, Калварию и т.д.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ