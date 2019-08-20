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В Мядининкай задержаны два грузовика с контрафактными сигаретами на 4 млн евро

Фото с сайта таможни

В Мядининкай в пятницу и субботу задержаны два грузовика с контрафактными сигаретами на сумму более 4 млн евро, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.

Первый грузовик задержан в пятницу утром. Подъехавший к погранпереходу Мядининкай на грузовике Daf гражданин Украины М. Ф. декларировал, что намерен везти через Литву транзитом в Польшу груз технического углерода (сажи).

Проверка грузовика мобильной системой рентгеновского контроля показала, что под парой мешков официального груза находится около 1,3 тыс. коробок контрафактных сигарет.

Второй грузовик Renault, за рулем которого находился гражданин Беларуси Д. Д., таможенники задержали в ночь на субботу. Этот грузовик тоже следовал в Польшу с похожим грузом – около 1,3 тыс. контрафактных белорусских сигарет Fest.

Нелегальный груз находился под мешками с соломой.

Общая стоимость этих контрафактных грузов составляет около 4,4 млн евро.

Начато досудебное расследование, его возглавляют вильнюсские прокуроры. В воскресенье водители обоих грузовиков арестованы на месяц решением суда.

BNS

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