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США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД

Фото из открытых источников

США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км, сообщает ТАСС.

«Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, — говорится в распространенном в понедельник заявлении Пентагона. — Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км». «Собранные в ходе этого испытания данные и сделанные выводы будут использованы при разработке Минобороны [США] будущего [ракетного] потенциала средней дальности».

Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность примерно 1 тыс. км.

Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности.

По свидетельству Пентагона, испытываться будет «совершенно новая ракета», схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

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