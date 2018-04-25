Н. Путейкис надеется, что у партии будет фракция в сейме Литвы

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкаса

Лидер Центристской партии-таутининков (национально настроенных народников) Наглис Путейкис надеется получить голоса сторонников несистемных партий, которые позволят преодолеть пятипроцентный заградительный барьер и организовать фракцию в сейме.

«Цель нашей партии вернуть правосудие во все сферы жизни Литвы, начиная с налогов, заканчивая возвращением заседателей в суды, ведь во всех сферах нет правосудия, и другие партии об этих вещах не говорят. Мы единственные, кто говорит, что основной причиной эмиграции является чувство несправедливости», – заявил BNS в четверг Н. Путейкис, голосовавший досрочно в Клайпеде.

«Нашей целью является формирование фракции, объединение антисистемных сил. Мы предлагаем всем политическим силам со сходными программами объединиться, согласились лишь таутининки, но мы чувствуем, что люди осознают, что, если будут отдавать голоса другим несистемным силам, то эти голоса пропадут, поэтому голосуют за нас, и, мы надеемся, что у нас будет фракция», – отметил Н. Путейкис.

В качестве основной цели партии он называет борьбу с коррупцией и говорит, что его партия не вступит в коалицию с силами, на которых падают подозрения в коррупции.

Парламентские выборы состоятся в Литве в это воскресенье.