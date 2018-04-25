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TOP,Новости,Общество

Из-за обновления системы остановлен прием документов для виз Литвы в Беларуси

Автор: Original uploader was Murmillo at en.Wikipedia, Ссылка

В связи с обновлением систем Литва на один день частично остановила прием документов от граждан Беларуси на получение литовских виз.

Как сообщает посольство Литвы в Беларуси, прием документов с целью получения визы остановлен как в самом посольстве в Минске, связанные с ним визовые центры. 

В Министерстве иностранных дел Литвы BNS сообщили, что процедуры остановлены на день, а документы без перерыва и далее принимает консульство Литвы в Гродно и сотрудничающие с ним визовые центры. 

«Консульство Литвы в Гродно и сотрудничающие с ним визовые центры в Беларуси принимают заявления на получение виз. По причине обновления систем прием заявлений в визовых центрах, сотрудничающих с посольством Литвы в Минске, остановлен на один день», – информировал МИД. 

После президентских выборов 9 августа этого года, которые многие страны Западной Европы, включая Литву, считают сфальсифицированными, страна предоставила белорусам возможность проще попадать в Литву на гуманитарных основаниях. 

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