Борщ станет нематериальным культурным наследием Украины

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Министерству культуры рекомендовали включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Культуру приготовления украинского борща. О таком решении экспертного совета сообщает пресс-служба Минкульта.

«Состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия 5 элементов, среди которых – Культура приготовления украинского борща«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО Институт культуры Украины.

Кроме культуры приготовления борща, в Национальный перечень войдут: Технология создания клембовской сорочки с цветком, Пасхальное гуляние Водить Володара в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области, Борщевская народная вышивка и Карпатское лижникарство.

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