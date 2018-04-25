Найден способ построить город на Луне

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Ученые нашли способ построит целые города на Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ученый из японского Института радиологических исследований Сатоси Кодайра.

По мнению специалисты и его коллег, для строительства на спутнике баз для длительного пребывания людей, и даже городов, можно использовать вертикальные лавовые тоннели.

Эти образования появились вследствие извержений вулканов в недрах Луны, в ходе ее формирования. Такие лавовые трубки составляют минимум 100 метров в ширину, и достигают 50 километров в глубину. Они могут защитить поселения от радиации и метеоритов.

В США планируют построить на орбите Луны станцию Gateway. Японские специалисты собираются создать на Луне завод по производству топлива уже к 2035 году. Его хотят использовать для широкомасштабного освоения спутника Земли.