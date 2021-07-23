На церемонии открытия Олимпиады в Токио будут присутствовать 950 человек

Число официальных лиц, которые будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Токио 23 июля, составит 950 человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в японской столице представитель оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура, сообщает ТАСС.

«Число официальных лиц на церемонии открытия составит 950 человек», — сказал он.

О количестве спортсменов, которые пройдут по стадиону, сказано не было. Хидэмаса Накамура лишь отметил, что во время парада атлетов будут приняты различные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Так, например, спортсмены будут обязаны выдерживать социальную дистанцию и использовать медицинские маски.

Игры в Токио должны были состояться в прошлом году с 24 июля по 9 августа. Из-за коронавирусной инфекции Олимпиаду перенесли на 2021 год, теперь она пройдет с 23 июля по 8 августа. Иностранные болельщики, согласно решению организаторов, на стадионы допускаться не будут. Аналогичное ограничение действует в шести японских префектурах для местных зрителей.