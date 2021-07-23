Канада откроет границу для вакцинированных путешественников со всего мира 7 сентября

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Канадские власти планируют открыть государственную границу для вакцинированных путешественников из всех стран 7 сентября. Об этом заявил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, сообщает ТАСС.

«С 9 августа полностью вакцинированные граждане США смогут въехать в Канаду, — сказал глава ведомства. — 7 сентября мы откроем с определенными требованиями наши границы для полностью вакцинированных граждан других стран».

Министр добавил, что полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин.