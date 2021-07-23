Ж. Павилёнис с несколькими зарубежными коллегами осудил репрессии на Кубе

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Глава Комитета сейма Литвы по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис с несколькими зарубежными коллегами осудил репрессии на Кубе.

«Мы, председатели КИД национальных парламентов, выражаем твердую и абсолютную поддержку кубинцам, четко показавшим свое желание жить в более свободной и справедливой стране, в которой больше равенства», — говорится в заявлении.

Его Ж. Павилёнис обнародовал вместе с председателями КИД парламентов США, Соединенного Королевства, Чехии, Эстонии и Латвии.

«Мы единодушно поддерживаем стремление кубинцев создать новое демократическое будущее, в котором основное внимание будет уделяться достоинству человека и социальной справедливости. Мы призываем режим Кубы сделать то же самое», — говорится в заявлении.

«Мы решительно осуждаем властные институции Кубы за применение силы, запугивания и цензуры с целью лишения кубинцев конституционного права собраний и мирных протестов», — отмечают главы комитетов.

Политики также призывают применить целевые санкции в отношении Революционных вооруженных сил Кубы, МВД Кубы, членов Национальной революционной полиции Кубы и всех тех, что содействовал насильственному подавлению мирных протестов или нарушениям прав человека.

Две недели назад на Кубе тысячи людей вышли на улицы нескольких городов протестовать против коммунистического правительства, введенных из-за пандемии ограничений, медленной вакцинации и тяжелой экономической ситуации.

В столице Гаване полиция разогнала толпу из нескольких сотен человек при помощи слезоточивого газа, более ста участников протестов было задержано.

Таких митингов в стране не было со времен Кубинской революции. Они возникли потому, что страна переживает сильнейший за последние 30 лет экономический кризис с нехваткой электроэнергии, продуктов питания и лекарств. Кроме того, в последнее время на острове ухудшилась ситуация с COVID-19.